Appartati sulle alture di Genova precipitano con l'auto per 28 metri

È finita con un volo di 28 metri la "gita" di due giovani che, fermi in uno spiazzo di salita nostra signora del Monte, sono precipitati con l'auto in un dirupo. I due, lui di 38 e lei di 33 anni, dopo la caduta che potrebbe essere definita interminabile, sono usciti dal veicolo sulle loro gambe.

I due sono usciti dall'auto e hanno risalito la scarpata a piedi

A piedi sono poi tornati a bordo strada, dove li stava aspettando l'ambulanza Squadra Emergenza 821 mentre il veicolo distrutto si vedeva solo in lontananza. Lei ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre lui, che con la testa ha sfondato il parabrezza, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

La zona è ritrovo di molti giovani che cercano una propria intimità

Sulle cause dell'incidente lavorano gli agenti. Dalle prime informazioni però, sembrerebbe che la causa della caduta sia legata al freno a mano. Forse rotto, come è successo altre volte, oppure involontariamente sganciato durante qualche manovra passionale. La zona infatti, appartata e ben distante dalla città, è ritrovo di molti giovani che cercano una propria intimità, lontano da occhi indiscreti.

