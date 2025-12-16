Pioggia e traffico del Natale, più di venti incidenti a Genova. Sette persone investite

È di venti incidenti, di cui sette investimenti, il bilancio della mattinata di caos traffico a Genova di questo martedì 16 dicembre. Complice la pioggia che peggiora la visibilità e il grande flusso di persone in giro per i regali di Natale, il centro città è diventato nel giro di poco un enorme ingorgo.

Venti incidenti in una mattinata

Venti in tutto gli incidenti stradali, tra cui diversi che hanno coinvolto motociclette come quello avvenuto in via Merano, a Sestri Ponente e poco dopo in via Perlasca, a Rivarolo. Molti i tamponamenti tra auto, avvenuti in varie parti della città.

Alle 11 un altro sinistro in via Montevideo. Per cause da accertare, una motocicletta durante un cambio di direzione è stata tamponata da un'auto con la parte frontale, terminando la propria corsa contro un camion, fermo a margine della carreggiata nei pressi di un supermercato. Il veicolo, nell'impatto, si è incastrato nella parte posteriore del mezzo pesante. Il motociclista, un 38enne, nell'urto contro il camion è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo sul marciapiede. Un'ambulanza della Croce Bianca Genova, in transito sulla via, è subito intervenuta e ha provveduto alla spinalizzazione e alla stabilizzazione a bordo. L'uomo è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino per dolore costale e sospetti traumi minori.

Il dato più grave legato agli investimenti

Il dato più grave riguarda però gli investimenti dei pedoni. In tutto sono stati sette: il primo è avvenuto alle 7:15 a Marassi, in corso De Stefanis. Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto, fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Poco dopo, intorno alle 7:30, una donna è stata investita a una decina di metri di distanza. Anche lei è stata trasferita all'ospedale non in gravi condizioni. Paura anche in via Fillak dove un uomo è stato investito da un veicolo in transito. Anche in questo caso, fortunatamente, l'uomo non ha riportato gravi ferite.