Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore travolta da un tir

× Il tuo browser è obsoleto.

Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all'Università di Genova, attraversava la strada all'altezza dell'incrocio con via Servettaz e via De Amicis.

Inutili i soccorsi

Un impatto violento, nel quale la giovane è stata agganciata e trascinata per diversi metri. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118, con ambulanza e automedica: inutili i tentativi di salvarla, la 22enne è morta sul colpo.

Indagini sulla dinamica

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo alcuni testimoni la ragazza si sarebbe trovata sulle strisce e avrebbe iniziato ad attraversare quando il semaforo è diventato verde. Il tir, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere passato a sua volta con il verde per poi rimanere bloccato dalla coda all'interno dell'incrocio: l'autista avrebbe quindi proseguito la sua corsa senza avvedersi della ragazza, trascinandola per alcuni metri.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social

Una tragedia che ha sconvolto l'intera città: a decine i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Valentina. Gli amici la descrivono come una ragazza "solare, loquace ed estroversa", innamorata della vita e con una passione per i viaggi.

Vent'anni fa, nello stesso punto, un'altra vittima

Il luogo dell'incidente non è nuovo a simili tragedie. Vent'anni fa, praticamente nello stesso punto, aveva perso la vita Federica Barbiero, all'epoca 28enne agente della polizia locale: era in moto per scortare alcuni mezzi dell'esercito quando un'auto l'aveva urtata e fatta cadere sotto le ruote di un mezzo pesante.

Il cordoglio di Regione Liguria

"A nome dell’intera Giunta regionale esprimiamo profondo cordoglio e sincera commozione per la drammatica scomparsa della studentessa universitaria di 22 anni che ha perso la vita a Savona in un grave incidente stradale. Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”. Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro.

Il cordoglio dell'Università di Genova