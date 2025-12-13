Lunedì l'arrivo della nave ong 'Sea Watch 5' alla Spezia: a bordo 69 migranti

E' atteso per la mattinata di lunedì 15 dicembre l'arrivo nel porto della Spezia della Sea Watch 5, la nave Ong che nei giorni scorsi aveva salvato diverse persone al largo delle coste della Turchia.

A bordo della nave ci sono 69 migranti, come comunicato dalla Prefettura della Spezia, che verranno fatti sbarcare nel porto ligure prima di essere smistati sul territorio nazionale. Una parte di loro resterà in Liguria.

Non è la prima volta che la Sea Watch 5 attracca alla Spezia

La nave di soccorso, attiva nel Mediterraneo da diversi anni, aveva attraccato alla Spezia l’ultima volta lo scorso 7 ottobre con 79 migranti a bordo. In precedenza aveva trovato terra a molo Garibaldi a luglio 2024 con 156 persone a bordo salvate in due differenti operazioni. Tra di loro c’erano 43 bambini, alcuni non accompagnati, e sette donne in stato di gravidanza.

La richiesta di un porto più vicino

"Abbiamo 101 sopravvissuti a bordo, ma le autorità italiane ci chiedono di navigare per 4 giorni fino a La Spezia. Abbiamo quindi chiesto a un tribunale per i minorenni italiano di consentirci di entrare in un porto più vicino. Ora minori e parenti sbarcheranno a Pantelleria, in Sicilia. Chiediamo a tutti di poter sbarcare!" - aveva scritto la Ong su X, che aveva già espresso la richiesta di poter sbarcare in un porto più vicino per lo sbarco delle persone soccorse.