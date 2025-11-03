Paura in A12, maxi tamponamento tra cinque veicoli. Un ferito

Grave incidente a metà mattinata sulla A12 tra Rapallo e Recco dove cinque mezzi, tra cui un camion e una moto, si sono tamponati.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme ai vigili del fuoco. Pesanti le conseguenze sul traffico, che ha registrato una coda di cinque chilometri tra Chiavari e Recco.

