Parroco preso a schiaffi da un fedele che fuma in chiesa

Alessandro Ferrua, parroco della basilica di San Giovanni a Imperia Oneglia è stato aggredito, insultato e preso a schiaffi da un fedele che aveva rimproverato, perché sorpreso a fumare in chiesa. È successo sabato pomeriggio verso le 15.30. Il religioso ha presentato denuncia.

"E' un gesto che si commenta da solo - ha detto il sacerdote -, spropositato rispetto al rimprovero. Non so se fosse già alterato per problemi suoi, ma non è questo il modo di reagire". La chiesa era aperta e don Ferrua stava per uscire. Doveva recarsi in vista a un malato. "Quando l'ho visto seduto sulla panca con la sigaretta accesa, gli ho soltanto detto di uscire per fumare".

L'aggressione è stata ripresa da un videoamatore, che in quel momento stava registrando l'organista che il pomeriggio si esercita in chiesa in vista della messa della domenica.

L'uomo, un cinquantenne, è poi uscito e ha continuato a gridare. "Mi ha farfugliato qualcosa, ma non ho ben capito - aggiunge il prete -. Probabilmente era straniero. So che successivamente è stato fermato da una pattuglia, perché continuava a dare in escandescenze in città".