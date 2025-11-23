Guasto a un binario a Spotorno, ritardi fino a 90 minuti tra Genova e Ventimiglia

Mattina di disagi per chi ha tentato di spostarsi in treno tra Genova e Ventimiglia. Questa mattina infatti, un guasto a uno dei binari della stazione di Spotorno ha creato non pochi problemi, con ritardi che sono arrivati a sfiorare i 90 minuti.

Due treni hanno subito modifiche al percorso

Per l'IC 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:17), la decisione è stata quella di far terminare la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

L'IC 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:58), ha invece terminato la corsa a Finale Ligure Marina.

La circolazione è stata ripristinata alle 14:30

Secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), i tecnici hanno iniziato a lavorare dalle 10 per ripristinare la piena funzionalità della linea. La circolazione è continuata su un solo binario fino alle 14:30, quando il binario è stato ripristinato.