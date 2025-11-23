Accoltella l'ex compagna e scappa: trovato nella notte a Montoggio

È stato trovato l'uomo di 67 anni che nel pomeriggio di sabato ha accoltellato l'ex compagna di 75 anni, per poi darsi alla fuga. La caccia all'uomo è durata diverse ore, poi il 67enne è stato rintracciato nella zona di Montoggio intorno alla mezzanotte.

L'uomo ha colpito la donna con diversi fendenti

La violenza è avvenuta nell'appartamento di lei a Montoggio, in località Montemoro. L’allarme è scattato intorno alle 15: i vicini hanno sentito le urla e chiamato il 112 per un accoltellamento. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Stazione di Montoggio, insieme ai sanitari della Croce Verde di Busalla e all’automedica. Secondo quanto riportato dal sindaco di Montoggio Mauro Fantoni, la coppia aveva convissuto per due anni e, nei giorni scorsi, c'erano già state le prime avvisaglie. Lui aveva il divieto di avvicinarsi alla casa della donna e gli era stata ritirata anche la patente.

I soccorsi: la 75enne non è in pericolo di vita

Le condizioni della donna rimangono serie ma la 75enne non sarebbe in pericola di vita. È stata raggiunta da cinque accoltellate superficiali e una più profonda al torace.

(Notizia in aggiornamento)