Marito accoltella la moglie in casa, ricoverata in elicottero all'ospedale

È successo a Montoggio in località Montemoro
di Annissa Defilippi

Una donna è stata colpita con diversi fendenti dal marito al culmine di una lite domestica. È successo a Montoggio, in località Montemoro. L’allarme è scattato intorno alle 15: i vicini hanno sentito le urla e chiamato il 112 per un accoltellamento. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Stazione di Montoggio, insieme ai sanitari della Croce Verde di Busalla e all’automedica.

Le condizioni della donna non sono ancora state diffuse ma si sa che è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero al San Martino.

Notizia in aggiornamento

