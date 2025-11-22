Cronaca

Schianto in A12 tra due auto, una si ribalta: 4 feriti tra cui una bambina

di Annissa Defilippi

Ancora un incidente sulle autostrade ligure. Nel primo pomeriggio di sabato, in A12, due auto si sono scontrate e, a causa dello schianto, una si è ribaltata. Gli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere, tra i feriti anche un bambino.

La dinamica e i soccorsi

A bordo di una delle due auto due settantenni, lui trasportato in codice rosso per dinamica al San martino con ferite alle mani e al viso, anche lei in rosso nello stesso ospedale accompagnata dall'automedica Tango 2 con trauma toracico. Nell'altra macchina papà, mamma e due figli, la bambina di sei anni è stata portata con la madre al Gaslini in codice giallo.

Il traffico in A12

Sulla A12 Genova - Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, il traffico è bloccato con 3 km di coda, a seguito di un incidente avvenuto al km 36 e 500, nel quale sono sono rimaste coinvolte due vetture di cui una si è ribaltata. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

