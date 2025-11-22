Cronaca

Torna alla homepage

Prima neve in Liguria, il sindaco di Torriglia: "Eravamo preparati, tutto bene"

di Dario Vassallo

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS