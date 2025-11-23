Tamponamento in A10, è morta la donna che accompagnava in pullman i turisti

Non ce l'ha fatta la donna soccorsa ieri mattina in A10 a seguito di un tamponamento tra un pullman turistico e un camion. L'incidente stradale è avvenuto all'ingresso della galleria Terralba, in prossimità di un restringimento di carreggiata. La donna era seduta accanto all'autista.

La dinamica

La donna, M.C., era sul pullman in quanto accompagnatrice turistica. Aveva 63 anni ed era residente a Brescia. Dopo l'incidente era stata soccorsa e a lungo rianimata sul posto ma è deceduta durante il ricovero all'ospedale San Martino, dove era stata trasportata dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Le indagini

Sono in corso gli accertamenti sul conducente e sulla dinamica del mortale.