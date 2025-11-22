Accoltellato dal figlio in casa, 60enne ricoverato allo Scassi

Prima le urla, poi la chiamata al 112: "Ho accoltellato mio padre, venite". Quando ieri sera i militi sono arrivati nell'appartamento di via Celesia hanno trovato un 60enne in una pozza di sangue e, dopo aver tamponato la ferita all’addome, hanno disposto il trasferimento dell'uomo all'ospedale Villa Scassi.

I soccorsi

Fortunatamente, si apprende, i fendenti non hanno raggiunto organi vitali e la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Per capire cosa sia successo sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno fermato il figlio e sequestrato il coltello usato per l'aggressione. Sono in corso le indagini da parte della polizia.