Cronaca

Torna alla homepage

Neve in Liguria: i video dei telespettatori

21 secondi di lettura
di a.p.

Primi fiocchi di neve in Liguria. I video inviati alla redazione di Primocanale dai telespettatori.

Arma di Taggia (Im)

Rezzoaglio (Ge)

Torriglia (Ge)

Gorreto (Ge)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS