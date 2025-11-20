Cronaca

Pedofilo arrestato a Genova: aveva migliaia di foto di bambini nel pc

La polizia postala ha sequestrato due terabyte di materiale pedopornografico
di Annissa Defilippi
Oltre due terabyte tra foto e video di abusi su minori: è la quantità agghiacciante di materiale pedopornografico trovata sul computer di un 64enne genovese, arrestato dagli investigatori della polizia postale ai comandi dell'ingegner Surlinelli. 

La scoperta sulla rete peer-to-peer

L’uomo è finito in manette al termine di una perquisizione domiciliare disposta dopo che gli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Liguria" lo avevano individuato nella rete peer-to-peer. Il 64enne utilizzava programmi di condivisione file – analoghi al vecchio eMule – non solo per scaricare, ma anche per mettere in condivisione il materiale illecito, rendendo così più facile il tracciamento del suo indirizzo IP. 

La perquisizione e l'arresto

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno sequestrato il computer e l’hard disk esterno sui quali erano archiviati i due terabyte di file: una mole di dati equivalente a centinaia di migliaia di immagini e migliaia di video raffiguranti minori vittime di violenza sessuale. Il pubblico ministero di turno, Patrizia Petruzziello, vista la gravità del ritrovamento e il concreto pericolo di reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 64enne, difeso dall’avvocato Michele Ispodamia, è stato quindi trasferito nel carcere di Marassi in attesa dell’udienza di convalida, fissata per sabato mattina davanti al gip. 
 

