Pedofilo arrestato a Genova: aveva migliaia di foto di bambini nel pc

Oltre due terabyte tra foto e video di abusi su minori: è la quantità agghiacciante di materiale pedopornografico trovata sul computer di un 64enne genovese, arrestato dagli investigatori della polizia postale ai comandi dell'ingegner Surlinelli.

La scoperta sulla rete peer-to-peer

L’uomo è finito in manette al termine di una perquisizione domiciliare disposta dopo che gli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Liguria" lo avevano individuato nella rete peer-to-peer. Il 64enne utilizzava programmi di condivisione file – analoghi al vecchio eMule – non solo per scaricare, ma anche per mettere in condivisione il materiale illecito, rendendo così più facile il tracciamento del suo indirizzo IP.

La perquisizione e l'arresto