Un uomo di 59 anni di origine marocchina è stato arrestato in flagranza di reato alla Spezia dopo aver tentato di evitare i controlli di un addetto alla sicurezza di un supermercato brandendo un estintore. L'uomo lo aveva bloccato dopo averlo notato mentre tentava di lasciare il punto vendita senza aver pagato con alcune bottiglie di alcolici e alimenti. Ne è seguita una colluttazione in cui si sono feriti entrambi, interrotta dall'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato il ladro con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali.
La Spezia, tenta una rapina in supermarket brandendo un estintore
L'uomo è stato arrestato dai carabinieri
di Redazione cronaca
