Incidente in Lungomare Canepa. Bus Amt perdono olio in strada: mattina di traffico a Genova

Foto d'archivio

Mattina di disagi al traffico a Genova. In Lungomare Canepa poco prima delle 9 si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un camion e un'auto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto l'intervento degli agenti della polizia locale per regolare il traffico. L'incidente è avvenuto all'altezza di Varco Etiopia. Dalle 9 segnalati rallentamenti con il traffico che scorre sulle altre due corsie.

Traffico intenso in città anche per alcuni mezzi Amt che hanno perso olio durante il servizio. Un caso è avvenuto in via Canevari, un'altro in via di Pino a Molassana e in piazza Leonardo Da Vinci ad Albaro.

A causa del vento forte di tramontana sono state sospese le attività di scarico e carico all'interno del Psa di Pra'. La situazione non ha creato particolari problemi visto che i mezzi pesanti vengono comunque fatti entrare in porto. Stessa situazione anche al Terminal Spinelli.