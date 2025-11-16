Cronaca

Torna alla homepage

Gravissimo incidente in scambio di careggiata in A12 tra Sestri Levante e Deiva, tre ragazzi in codice rosso

1 minuto e 14 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
L'incidente in uno scambio di carreggiataI soccorsi sono intervenuti in A12

Tre giovani in condizioni disperate, due intubati, il terzo rimasto schiacciato tra le lamiere: è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all’una, sul tratto autostradale tra Sestri Levante e Deiva Marina, dove i due sensi di marcia condividono la stessa carreggiata.

La dinamica provvisoria dell’incidente 

L’auto con a bordo i ragazzi viaggiava verso Genova e avrebbe urtato lateralmente un furgoncino adibito a trasporti eccezionali, finendo fuori strada e accartocciandosi su sé stessa. L’urto laterale avrebbe fatto sbandare il veicolo, proiettandolo contro il guardrail e facendolo ribaltare. A bordo cinque giovani tra i 19 e i 21 anni. Tre sono in condizioni critiche, due miracolosamente illesi.

L’allarme automatico di auto e telefonini 

Il sistema e-Call dell’automobile ha contattato il 118 di Genova dalla centrale di Varese; contemporaneamente, i dispositivi Apple degli occupanti hanno inviato un sos al 112, connettendosi con un operatore. Nessuna voce: solo urla, pianti e rumori metallici.

La localizzazione precisa

Grazie alla triangolazione dei segnali GPS e alla conferma della Polizia Stradale, i soccorsi hanno individuato con precisione il punto dell’impatto. Il tratto era a doppio senso sulla stessa carreggiata per la presenza di un cantiere di Autostrade.

La mobilitazione dei soccorsi 

Sul posto sono accorse tre ambulanze, tre auto mediche, i mezzi Tango 1, Tango 2 e Delta 3, oltre a vigili del fuoco e pattuglie della Polstrada. L’estrazione dell’ultimo ragazzo, incastrato con la testa tra i sedili e il tetto, è durata a lungo con cesoie e divaricatori.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS