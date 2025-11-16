Gravissimo incidente in scambio di careggiata in A12 tra Sestri Levante e Deiva, tre ragazzi in codice rosso

I soccorsi sono intervenuti in A12

Tre giovani in condizioni disperate, due intubati, il terzo rimasto schiacciato tra le lamiere: è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all’una, sul tratto autostradale tra Sestri Levante e Deiva Marina, dove i due sensi di marcia condividono la stessa carreggiata.

La dinamica provvisoria dell’incidente

L’auto con a bordo i ragazzi viaggiava verso Genova e avrebbe urtato lateralmente un furgoncino adibito a trasporti eccezionali, finendo fuori strada e accartocciandosi su sé stessa. L’urto laterale avrebbe fatto sbandare il veicolo, proiettandolo contro il guardrail e facendolo ribaltare. A bordo cinque giovani tra i 19 e i 21 anni. Tre sono in condizioni critiche, due miracolosamente illesi.

L’allarme automatico di auto e telefonini

Il sistema e-Call dell’automobile ha contattato il 118 di Genova dalla centrale di Varese; contemporaneamente, i dispositivi Apple degli occupanti hanno inviato un sos al 112, connettendosi con un operatore. Nessuna voce: solo urla, pianti e rumori metallici.

La localizzazione precisa

Grazie alla triangolazione dei segnali GPS e alla conferma della Polizia Stradale, i soccorsi hanno individuato con precisione il punto dell’impatto. Il tratto era a doppio senso sulla stessa carreggiata per la presenza di un cantiere di Autostrade.

La mobilitazione dei soccorsi

Sul posto sono accorse tre ambulanze, tre auto mediche, i mezzi Tango 1, Tango 2 e Delta 3, oltre a vigili del fuoco e pattuglie della Polstrada. L’estrazione dell’ultimo ragazzo, incastrato con la testa tra i sedili e il tetto, è durata a lungo con cesoie e divaricatori.