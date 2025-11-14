Schianto auto-moto in via Gianelli: donna gravissima

Una donna di 50 anni grave all'ospedale. E' questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 13 in via Angelo Gianelli tra Quinto e Nervi. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio la persona alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario giunto con l'automedica e l'ambulanza della pubblica assistenza nerviese. La donna ha riportato un trauma cranico e viste le condizioni è stata intubata e portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Nessuna conseguenza per la persona che guidava l'auto.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito l'auto stava uscendo da un parcheggio e durante la manovra non avrebbe concesso la precedenza alla moto che stava procedendo lungo la via.