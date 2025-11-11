Incidenti stradali, a Genova sono 17 i morti da inizio anno

Un'auto ribaltata dopo un incidente stradale

Sono 17 i morti da inizio anno, sulle strade di Genova, a causa di incidenti stradali. L'ultimo, il diciassettesimo, è quello avvenuto oggi, martedì 11 novembre, in via Pra'. A perdere la vita un uomo di 51 anni.

Sulla dinamica indaga la sezione infortunistica della polizia locale. L'uomo, alla guida della sua moto d'epoca, si è schiantato contro un'auto che dalla corsia di sinistra della strada faceva manovra per parcheggiare lato marciapiede, a destra. Un impatto violentissimo che lo ha sbalzato per diversi metri: inutili i soccorsi.

A metà ottobre un pedone è morto mentre tentava di prendere l'autobus

Solo tre settimane prima un pedone ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus Amt. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, dopo aver effettuato una fermata, ha dato la precedenza a un pedone che attraversava la carreggiata da monte verso mare. Completato l'attraversamento, l'autobus ha ripreso la marcia in direzione levante. L'uomo, 62enne, presumibilmente intenzionato a salire a bordo, ha compiuto un gesto disperato: ha iniziato a battere con le mani sul vetro laterale destro del veicolo, in corrispondenza della portiera centrale, mentre l'autobus era già in movimento. Nel tentativo di attirare l'attenzione dell'autista verosimilmente per salire sul mezzo, ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra vicino alla fiancata destra.

Molti degli incidenti hanno coinvolto motociclisti

Tra gli ultimi incidenti che si sono rivelati poi mortali anche quello di via Perlasca, dove ha perso la vita uno scooterista di 58 anni. Il veicolo a due ruote su cui viaggiava l'uomo è stato tamponato da un'auto guidata da un giovane di 25 anni che avrebbe avuto un colpo di sonno. Perso il controllo del mezzo, l'auto ha colpito il guardrail travolgendo il veicolo a due ruote, trascinandolo per più di quindici metri.

Poco prima è morto David La Corte, 26 anni, vittima del tragico incidente avvenuto in via IV Novembre a Borgo Fornari nel tardo pomeriggio di 19 settembre. Il 28, neanche dieci giorni dopo, un altro giovane ha perso la vita in sella alla moto: lo schianto è avvenuto sulla statale 45 "Di Val Trebbia", al km 20, in località Bargagli, dove il centauro ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail, all'altezza di via Martini.

A luglio l'incidente stradale in cui ha perso la vita un agente della polizia locale

A metà luglio è morto a causa di un incidente stradale Alessio Gaglia, l'agente di 31 anni deceduto mentre stava andando ad aiutare i colleghi intervenuti per un sinistro stradale, senza feriti, che stava degenerando in una lite. Gaglia aveva la sirena della moto accesa quando ha attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, schiantandosi contro un'auto in transito. La moto, secondo i primi rilievi della polizia stradale intervenuta sul posto, stava viaggiando a velocità elevata quando ha preso in pieno l'auto con a bordo una mamma e due figli che si stava immettendo, da destra, sulla strada per proseguire verso il ponte Mario Tollari. L'impatto è stato violentissimo: il poliziotto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nell'urto ha anche perso il casco, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto.