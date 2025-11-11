Incidente in via Pra', schianto tra un'auto e una moto. Morto il centauro

Il motociclista ha fatto un volo di diversi metri

Tragedia a Genova dove questa mattina un uomo è morto dopo un incidente in via Pra'. Intorno alle nove un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento sulla direttrice del quartiere di Ponente. Inutili i soccorsi, dopo un lungo messaggio cardiaco l'uomo alla guida del mezzo a due ruote è deceduto sul posto, è un uomo sulla cinquantina.

L'incidente

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'auto, che stava viaggiando sulla corsia dedicata ai veicoli privati, con la freccia verso destra stesse facendo manovra per parcheggiarsi sul lato strada. A quel punto la moto, che arrivava a velocità sostenuta e che stava superando l'auto, si sarebbe schiantata contro il lato sinistro della macchina. Dopo l'impatto il motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è stato sbalzato per diversi metri, finendo sui veicoli parcheggiati.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Sul posto anche la polizia locale che per permettere i soccorsi ha dovuto chiudere la carreggiata che viaggia verso Levante. Al momento, il traffico è deviato da via Taggia verso l'autostrada.

Per le indagini e i rilievi è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della polizia locale che ha sottoposto l'uomo alla guida dell'auto, un 55enne, all'alcol test, risultato negativo.