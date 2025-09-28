Perde il controllo della moto, muore 27enne: ss 45 a Bargagli riaperta a senso unico alternato

Incidente Bargagli, strada chiusa

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Liguria. Questo pomeriggio un giovane di 27 anni, classe '97, è deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo. Il tragico schianto è avvenuto sulla statale 45 "Di Val Trebbia", al km 20, in località Bargagli.

Da una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso autonomamente il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail, all'altezza di via Martini. Sul posto immediato l'intervento del 118 con la golf 3, l'automedica e l'elicottero, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Nonostante il massaggio cardiaco per lui non c'è stato nulla da fare. Il 27enne era residente a Genova, nella zona di via Napoli.

Sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione di quanto accaduto, il tratto è stato per diverse ore chiuso: Anas aveva fatto sapere che il tratto sarebbe stato riaperto nel più breve tempo possibile. Poco prima delle 20 la strada è stata riaperta a senso unico alternato.

