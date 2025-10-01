Cronaca

Incidente mortale in via Perlasca: l'investitore positivo alla cannabis ma "non era alterato"

Il 25enne è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale
di An.De.

È risultato positivo ai cannabinoidi ma “non in stato di alterazione” D.D.. il ragazzo che questa mattina al volante della sua Ford Fiesta è finito contro il guardrail in via Perlasca uccidendo sul colpo Stefano Pastorino, 58 anni, travolto alla guida del suo scooter.

Il pre-test in ospedale

L’uomo, che ai vigili ha detto di aver avuto un colpo di sonno, è indagato per omicidio stradale. Alla visita medico legale dove non sarebbe risultato alterato, sono state rilevate tracce di cannabinoidi che indicherebbero una possibile assunzione nelle ore o nei giorni precedenti. Per questo al momento non gli viene contestata nessuna aggravante dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. 

Intanto il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha disposto l'autopsia.

Chi era la vittima

Pastorino lavorava alla BC Service, azienda che si occupa di attrezzature antincendio e dispositivi di salvataggio per il settore marittimo. Negli anni '90 era stato anche un tecnico della sede Rai della Liguria. Quella di oggi è la quattordicesima vittima sulle strade di Genova da inizio anno.

