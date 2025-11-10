Madre diplomatica rapì la figlia, arriva la condanna. Il padre: "Ora intervengano le istituzioni"

E' stata condannata a due anni e sei mesi l'ex console dell'Ecuador Martha Lorena Fierro Baquero, accusata di avere lasciato nel 2021 l'Italia portando con sé la figlia di sei anni, nonostante le fosse stata revocata la potestà genitoriale. In un altro procedimento, in mano alla pm Gabriella Dotto, è indagata per sequestro di persona. Ad accusarla era stato il padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini (assistito dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia).

La donna è stata condannata anche al pagamento di una provvisionale di 100 mila euro. "Sono passati tanti anni - commenta Mogranzini - ma la giustizia italiana alla fine è arrivata dove doveva arrivare. Adesso spero che anche l'altro procedimenti vada avanti. Ma soprattutto spero che adesso si muovano anche le istituzioni".

La procura aveva chiesto la condanna a due anni mentre gli avvocati Mascia che la sospensione condizionale della pena, se concessa, venisse "subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, consistenti nella riconsegna della minore al padre". A disporre l'imputazione coatta per la donna era stato il giudice Giorgio Morando. La coppia era separata con affidamento congiunto. Nel 2023 il Tribunale per i minori aveva revocato la potestà genitoriale alla madre