Paura in via Piacenza, due persone investite da un'auto

Paura in via Piacenza, a Molassana, dove due persone sono state investite da un'auto. È successo all'altezza della rimessa delle Gavette, erano da poco passate le 17:30.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e una automedica. Entrambi i pedonni sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al pronto soccorso: uno al San Martino e uno al Galliera. Presente anche la polizia locale che ha bloccato il traffico per permettere i soccorsi.