Colpito dal taser, uomo finisce in ospedale a Chiavari

Colpito dal taser di un agente di polizia un uomo è finito in ospedale. È successo intorno alle 4 di notte, a Chiavari, in via Preli. La polizia è stata chiamata per calmare un uomo esagitato che alla vista dei militari ha reagito in modo violento costringendo l'agente a colpirlo con il taser. L'uomo è crollato al suolo e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto il personale inviato dal 118 e la Croce Rossa chiavarese che fanno trasportato l'uomo al pronto soccorso di Lavagna dove è stato ricoverato per accertamenti cardiologici.