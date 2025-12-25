Cronaca

Colpito dal taser, uomo finisce in ospedale a Chiavari

Sul posto il personale inviato dal 118 e la Croce Rossa chiavarese che fanno trasportato l'uomo al pronto soccorso di Lavagna dove è stato ricoverato per accertamenti cardiologici
di Redazione

Colpito dal taser di un agente di polizia un uomo è finito in ospedale. È successo intorno alle 4 di notte, a Chiavari, in via Preli. La polizia è stata chiamata per calmare un uomo esagitato che alla vista dei militari ha reagito in modo violento costringendo l'agente a colpirlo con il taser. L'uomo è crollato al suolo e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

I soccorsi 

Sul posto il personale inviato dal 118 e la Croce Rossa chiavarese che fanno trasportato l'uomo al pronto soccorso di Lavagna dove è stato ricoverato per accertamenti cardiologici. 

