Dramma a Sassello, non ce l'ha fatta il 60enne disperso nei boschi per due giorni

Non ce l'ha fatta Gabriele Valcalda, l'uomo di 60 anni disperso per due giorni nei boschi di Sassello e ritrovato sabato dai soccorritori. Valcalda era stato trasportato all'ospedale di Alessandria in codice rosso, quello più grave.

L'uomo era scomparso giovedì sera

L'uomo era scomparso intorno alle 20 di giovedì sera, stessa sera in cui alcuni familiari, non vedendolo rientrare a casa, avevano lanciato l'allarme.

Le ricerche

Le ricerche erano partite nelle ore successive alla sua scomparsa e avevano visto il coinvolgimento del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, dei militi della Croce Rossa e dei Carabinieri. Il tutto anche con l’utilizzo di droni e cani molecolari, che erano risultati decisivi nel suo ritrovamento avvenuto nella giornata di sabato.

L'uomo era stato trasportato all'ospedale di Alessandria in elicottero, ma i medici non hanno potuto salvargli la vita. I funerali sono previsti nel pomeriggio odierno.