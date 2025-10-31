Cronaca

Esce di casa e non fa più ritorno: scattano le ricerche nel bosco di Sassello

Le ricerche continuano anche oggi, nel tentativo di rintracciare il 60enne, che è uscito lasciando a casa il cellulare
di Au. B.

Ricerche in corso a Sassello per un uomo di 60 anni che ieri sera, intorno all'ora di cena, è uscito di casa e non ha fatto più ritorno. Non vedendolo rientrare la famiglia ha dato l'allarme chiamando il 112.

Ricerche in corso

Le ricerche sono iniziate dopo la mezzanotte e si sono concentrate in ambiente boschivo. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre speciali della Croce Rossa.

Le ricerche continuano anche oggi, nel tentativo di rintracciare il 60enne, che è uscito lasciando a casa il cellulare.

