Finisce fuori strada con l'auto, era ubriaco. Multe e patenti ritirate nel Tigullio

Il 53enne aveva nel sangue un tasso alcolemico di sei volte superiore a quello consentito per legge
di Au. B.

Maxi controlli dei carabinieri nel Tigullio dove cinque persone sono state trovate alla guida in stato di ebrezza. 

Un uomo è finito fuori strada: aveva un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito

A Carasco i militari hanno denunciato un uomo di 53 anni, finito fuori strada con la sua auto. Soccorso dal 118, in buone condizioni, è stato sottoposto all'alcol test a cui è risultato positivo. Il 53enne aveva nel sangue un tasso alcolemico di sei volte superiore a quello consentito per legge.

A Cicagna i carabinieri hanno fermato un altro uomo, di 56 anni, alla guida con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro, quattro volte superiore al limite tollerabile.

Fermati anche genovesi in "trasferta": denunciati, sanzionati e ritirata la patente

Stessa cosa a Gattorna, dove nei guai è finito un 60enne che stava guidando con oltre 1,2 grammi di alcol per litro di sangue. Ancora, a Montebruno, durante un controllo della circolazione stradale eseguito nelle vicinanze di alcuni locali, i carabinieri della stazione di Torriglia e Rovegno hanno denunciato un 32enne di Genova che guidava con una concentrazione di 0,92 grammi di alcol per litro di sangue, mentre una multa è stata elevata dal personale del nucleo carabinieri Forestale di Montebruno a carico di una ragazza di 25 anni, genovese, trovata alla guida con un tasso etilico di 0,71 grammi per litro.

Per tutti i conducenti denunciati e sanzionati è scattato il ritiro della patente.  

