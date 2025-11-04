Incidente stradale in corso Quadrio, grave un motociclista

Grave incidente a Genova poco dopo le sei del mattino. Un’auto e uno scooter si sono infatti scontrati - per cause ancora in fase di accertamento - in corso Maurizio Quadrio, a pochi passi da piazza Cavour. Il sinistro, in cui i due veicoli si sono colpiti frontalmente, è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via della Marina.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, di circa 50 anni, soccorso dai sanitari in gravi condizioni e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Coda in entrambe le direzioni

Presente anche la polizia locale per i rilievi dell’incidente e per gestire il traffico. Si registrano importanti rallentamenti in entrambe le direzioni.

