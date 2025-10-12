Auto fa manovra illegale in corso Quadrio e travolge uno scooter: due persone all'ospedale

L'incidente in corso Quadrio

Una manovra illegale è finita con un motociclista al pronto soccorso. È successo qualche minuto dopo le 23 in corso Quadrio, all'altezza del varco delle Grazie.

Una manovra illegale

Dalla ricostruzione dell'incidente sembra che una station wagon con targa tedesca, che percorreva la strada in direzione levante, abbia improvvisamente effettuato un'inversione di marcia (in un tratto con doppia striscia continua) centrando uno scooter con due persone a bordo che proveniva dalla direzione opposta, sbalzandole a ridosso del marciapiede.

I soccorsi

Sul posto la Croce Bianca genovese con una ambulanza e l'automedica del 118. Il conducente, un 45enne, ha riportato traumi a ginocchio e schiena ed è quindi stato spinalizzato e condotto in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino, così come la passeggera 49enne. Illesa, invece, la famiglia che viaggiava sull'auto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.