Cronaca

Torna alla homepage

Auto fa manovra illegale in corso Quadrio e travolge uno scooter: due persone all'ospedale

È successo qualche minuto dopo le 23 in corso Quadrio, all'altezza del varco delle Grazie
49 secondi di lettura
di Redazione
L'incidente in corso Quadrio

Una manovra illegale è finita con un motociclista al pronto soccorso. È successo qualche minuto dopo le 23 in corso Quadrio, all'altezza del varco delle Grazie.

Una manovra illegale 

Dalla ricostruzione dell'incidente sembra che una station wagon con targa tedesca, che percorreva la strada in direzione levante, abbia improvvisamente effettuato un'inversione di marcia (in un tratto con doppia striscia continua) centrando uno scooter con due persone a bordo che proveniva dalla direzione opposta, sbalzandole a ridosso del marciapiede.

I soccorsi 

Sul posto la Croce Bianca genovese con una ambulanza e l'automedica del 118. Il conducente, un 45enne, ha riportato traumi a ginocchio e schiena ed è quindi stato spinalizzato e condotto in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino, così come la passeggera 49enne. Illesa, invece, la famiglia che viaggiava sull'auto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 30 Agosto 2025

Incidente stradale in via Gianelli, anziano investito: in codice rosso all'ospedale

Incidente stradale in via Gianelli a Quinto. Un uomo di 80 anni è stato investito intorno alle 11 del 30 agosto da una Fiat Panda che viaggiava verso Nervi. Le condizioni dell'uomo sono serie: è stato soccorso sul posto dai sanitari dell'automedica e dai militi della pubblica assistenza di Nervi. N