Domenica a Camogli Riondino e Vergassola reinventano la Traviata

Dario Vergassola e David Riondino in una scena dello spettacolo 'La traviata delle camelie'

Domenica 21 alle 17 il Teatro Sociale di Camogli ospita La Traviata delle camelie, uno spettacolo che intreccia musica e parola rileggendo con ironia uno dei miti femminili più celebri della letteratura e dell’opera. Protagonisti sul palco sono David Riondino e Dario Vergassola, affiancati da un quartetto musicale che dà corpo e voce a questa originale rivisitazione. Prodotto dal Teatro Pubblico Ligure di Sergio Maifredi, lo spettacolo si muove tra racconto e concerto, con arrangiamenti musicali firmati da Roberto Frati. Accanto a Riondino, nel ruolo di narratore, e a Vergassola, che veste i panni di un incredulo e divertito spettatore della vicenda, si esibiscono il soprano Li Beibei, il clarinettista Fabio Battistelli, la violinista Angela Tomei e la violoncellista Riviera Lazeri.

Una rilettura satirica del personaggio letterario

Come suggerisce il sottotitolo, “Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria”, La Traviata delle camelie rilegge in chiave dissacrante e satirica il personaggio reso immortale da Alexandre Dumas con La signora delle camelie e da Giuseppe Verdi con La Traviata. È un viaggio che attraversa letteratura e tradizione operistica italiana, giocando sui grandi temi che muovono i comportamenti umani: colpa, peccato, gelosia, redenzione e felicità. Le arie verdiane, trascritte per un ensemble da camera di clarinetto, violino e violoncello, diventano il tessuto musicale su cui si alternano momenti drammatici e situazioni esilaranti. La voce del soprano Li Beibei interpreta alcuni celebri passaggi di Violetta, mentre il racconto e l’ironia di Riondino e Vergassola accompagnano il pubblico in una versione più leggera della storia. Il risultato è uno spettacolo che unisce satira e musica, capace di divertire e al tempo stesso di offrire uno sguardo nuovo su un classico intramontabile, trasformando La Traviata in un racconto contemporaneo e ironico.