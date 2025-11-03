"Pensavo fossero cosmetici": la commessa si difende ma resta in carcere. Nel suo armadietto 16kg di coca liquida

Arrestata il 31 ottobre in un supermercato di corso Europa, la donna nascondeva nell'armadietto dello spogliatoio un borsone con oltre 16 kg di droga, celata in 21 flaconi apparentemente di profumi e creme. Il blitz della sezione antidroga della squadra mobile è scattato alle 15 di venerdì, su segnalazione confidenziale.
Il blitz della polizia con i cani antidroga
Con le unità cinofile, gli agenti hanno aperto l’armadietto indicato dalla ragazza come suo e trovato le confezioni. Interrogata ieri a Pontedecimo dalla gip Camilla Repetto, ha dichiarato: "Lo tenevo per un amico, pensavo fossero cosmetici". Ha fatto un nome, ma la giudice non ha creduto alla versione. Nell’ordinanza di convalida e custodia cautelare in carcere, Repetto sottolinea 'l’implausibilità' e la 30enne resta così in carcere.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista