"Pensavo fossero cosmetici": la commessa si difende ma resta in carcere. Nel suo armadietto 16kg di coca liquida

Immagine di repertorio

Con le unità cinofile, gli agenti hanno aperto l’armadietto indicato dalla ragazza come suo e trovato le confezioni.

Interrogata ieri a Pontedecimo dalla gip Camilla Repetto, ha dichiarato: "Lo tenevo per un amico, pensavo fossero cosmetici". Ha fatto un nome, ma la giudice non ha creduto alla versione.