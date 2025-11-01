Nasconde 16 kg di coca liquida al supermercato, arrestata commessa

Nascondeva 16 kg di cocaina liquida sul posto di lavoro: per questo motivo, una donna di 35 anni, di origini sudamericane, è stata arrestata dalla polizia di Stato di Genova.

La droga era nascosta dentro alcuni flaconi, all'interno di un armadietto nello spogliatoio del supermercato dove la 35enne lavorava come commessa, in corso Europa.

Droga sciolta per eludere i controlli

Con lo scopo di essere celata meglio, la cocaina era stata portata allo stadio liquido, disciolta in solventi chimici, anche per sfuggire a eventuali controlli in aeroporto. Prima di essere immessa sul mercato, la droga sarebbe stata ritrattata per separarla dalle sostanze chimiche.

Tutto è partito da una segnalazione

Gli investigatori sono arrivati alla donna grazie a una segnalazione: nella giornata di ieri, gli agenti si sono presentati sul posto di lavoro con i cani delle unità cinofile, che hanno subito puntato l'armadietto della donna.

Le indagini continuano per individuare chi siano i destinatari della droga: non è escluso che la commessa stesse solo tenendo i flaconi in un posto ritenuto sicuro in attesa di consegnarli a chi li avrebbe dovuti lavorare e immettere poi nelle piazze di spaccio della movida genovese.