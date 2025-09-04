Scoperto a spacciare, in casa cocaina e hashish e 15 mila euro in contanti

I poliziotti della squadra mobile di Savona con il supporto del nucleo delle polizie locali di Loano e Finale Ligure hanno arrestato ieri a Toirano un cittadino italiano trovato a spacciare droga e in possesso illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

La droga era nascosta in un contenitore per canne da pesca

La polizia ha effettuato una perquisizione all'interno di un garage nella disponibilità dell'uomo dove, nascosto all'interno di un contenitore per attrezzi da pesca, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 724 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento.

In casa trovati più di 15mila euro in contanti

La perquisizione è stata estesa all'abitazione, dove sono stati sequestrati oltre 15 mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, oltre a 1 fucile ad aria compressa privo della documentazione attestante la potenza, 41 cartucce, 1 coltello a scatto, 1 tirapugni-noccoliera in metallo e 1 artifizio pirotecnico. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.