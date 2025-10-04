In auto con più di 40 dosi di cocaina: arrestato un giovane sulla A12

Un giovane residente in Lombardia è stato arrestato dalla polizia stradale, che lo ha fermato sull'autostrada A12 nell'area di servizio di Sant'Ilario Sud di Genova.

In uno spazio ricavato nell'imbottitura, sotto il sedile, aveva nascosto una confezione con 40 dosi di cocaina, per un totale di circa 28 grammi. Il giovane si trova ora nel carcere di Marassi.

