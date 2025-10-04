Cronaca

Torna alla homepage

In auto con più di 40 dosi di cocaina: arrestato un giovane sulla A12

Il giovane si trova ora nel carcere di Marassi
24 secondi di lettura
di Redazione

Un giovane residente in Lombardia è stato arrestato dalla polizia stradale, che lo ha fermato sull'autostrada A12 nell'area di servizio di Sant'Ilario Sud di Genova.

In uno spazio ricavato nell'imbottitura, sotto il sedile, aveva nascosto una confezione con 40 dosi di cocaina, per un totale di circa 28 grammi. Il giovane si trova ora nel carcere di Marassi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 02 Ottobre 2025

Droga nel centro storico di Genova, arrestati tre spacciatori

I carabinieri hanno notato movimenti sospetti dei tre in via Prè