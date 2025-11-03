Cronaca

Tamponamento in A10, fino a sei chilometri di coda. Traffico in tilt verso Ventimiglia

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il 118: fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state devastanti
di Aurora Bottino

Una lunga coda che crea non pochi problemi ai genovesi quella che si è creata questa mattina dopo un tamponamento tra due auto avvenuto qualche minuto prima delle sette.

Lunghe code sulla A10

Alle otto si registra una coda di sei chilometri nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A10 con la A26 in direzione Ventimiglia. Coda anche tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Genova per un veicolo fermo tra le corsie. 

