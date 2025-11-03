Tamponamento in A10, fino a sei chilometri di coda. Traffico in tilt verso Ventimiglia

Una lunga coda che crea non pochi problemi ai genovesi quella che si è creata questa mattina dopo un tamponamento tra due auto avvenuto qualche minuto prima delle sette.

Lunghe code sulla A10

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il 118: fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state devastanti.

Alle otto si registra una coda di sei chilometri nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A10 con la A26 in direzione Ventimiglia. Coda anche tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Genova per un veicolo fermo tra le corsie.

