Due incidenti nel giro di venti minuti, feriti e traffico in tilt a San Fruttuoso

Due auto si sono schiantate frontalmente all'incrocio di piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso, qualche minuto prima delle sette. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica e la polizia locale.

I soccorsi

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. A soccorrere i due uomini alla guida, entrambi sulla 40ina, sono stati i volontari dell'ambulanza Squadra Emergenza 821 che hanno sentito il boato mentre soccorrevano un'altra persona in via Archimede.

Un altro incidente poco dopo

Poco dopo, circa venti minuti, un altro incidente sempre nel quartiere. È successo in via Torti, dove un'auto che usciva da una via interna ha centrato una moto che passava con a bordo una coppia. Marito e moglie, entrambi di 45 anni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto la polizia locale.

