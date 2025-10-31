Cronaca

Incidente all'alba, auto si ribalta in via di Creto

La polizia locale ha chiuso la strada mentre i vigili del fuoco hanno effettuato le manovre per riportare la macchina con le ruote sull'asfalto
di Aurora Bottino
Immagine d'archivio

Paura in via di Creto, a Struppa dove intorno alle 6 di questa mattina un'auto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. 

I soccorsi 

La giovane donna al volante, di 27 anni, è riuscita a uscire dall'auto autonomamente. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso all'ospedale San Martino. 

La polizia locale ha chiuso la strada mentre i vigili del fuoco hanno effettuato le manovre per riportare la macchina con le ruote sull'asfalto.

