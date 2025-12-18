Colpo della 'banda del tombino' in una cartolibreria, due arrestati

Sono stati arrestati due uomini di 45 e 48 anni, trovati dai carabinieri dopo che avevano rubato il fondo cassa di una cartolibreria di via Menotti, a Sestri Ponente.

I due sono stati trovati poco dopo in una via limitrofa

L'accusa è di furto aggravato in concorso. Quel giorno i militari sono stati allertati da un passante tramite la centrale operativa e sono arrivati nei pressi della cartolibreria dove i due avevano distrutto la vetrina usando un tombino. I carabinieri hanno rintracciato i due ladri poco dopo nelle vie limitrofe e li hanno condotti presso il Comando Provinciale per le formalità di rito e trattenuti in attesa del processo direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.

A gennaio scorso otto arresti della banda del tombino

Già nel mese di gennaio scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito 8 misure cautelari nei confronti di 6 uomini e due donne, appartenenti al gruppo ribattezzato la banda dei tombini, ritenuti responsabili di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della così detta spaccata.