Colpo della 'banda del tombino' in una cartolibreria, due arrestati

Sono stati arrestati due uomini di 45 e 48 anni, trovati dai carabinieri dopo che avevano rubato il fondo cassa di una cartolibreria di via Menotti, a Sestri Ponente.
I due sono stati trovati poco dopo in una via limitrofa
L'accusa è di furto aggravato in concorso. Quel giorno i militari sono stati allertati da un passante tramite la centrale operativa e sono arrivati nei pressi della cartolibreria dove i due avevano distrutto la vetrina usando un tombino. I carabinieri hanno rintracciato i due ladri poco dopo nelle vie limitrofe e li hanno condotti presso il Comando Provinciale per le formalità di rito e trattenuti in attesa del processo direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.
A gennaio scorso otto arresti della banda del tombino
Già nel mese di gennaio scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito 8 misure cautelari nei confronti di 6 uomini e due donne, appartenenti al gruppo ribattezzato la banda dei tombini, ritenuti responsabili di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della così detta spaccata.
IL COMMENTO
Prima del cantiere "uno", prima del tunnel. Qualche domanda da non evadere
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi