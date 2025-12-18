Stelle nello Sport 2025: il bilancio della 26esima edizione

Tempo di bilanci per la 26esima edizione del progetto Stelle nello Sport. E’ stato, come sempre, un percorso ricco di attività ed eventi in Liguria, dedicati alla promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani. Un impegno quotidiano per valorizzare e sostenere l’attività delle Associazioni sul territorio. Il 2025 chiude con numeri eccezionali: 45 eventi organizzati, 130 scuole raggiunte, oltre 18.000 studenti coinvolti, 140.000 partecipanti alla Festa dello Sport e 1.300 ragazzi in campo allo SportAbility Day. L'anno è iniziato con lo screening di tutti i migliori risultati sportivi liguri, poi il percorso nelle scuole con il progetto “Una Classe di Valori” promuovendo 25 incontri con campioni ed esperti in diversi settori (alimentazione, dipendenze, etc) con la partecipazione di oltre 5.000 studenti.

Ccoinvolto oltre 130 scuole in Liguria nel concorso “Il Bello dello Sport” raccogliendo la cifra record di 10.425 elaborati. E ancora, al fianco dell’Ufficio scolastico regionale, con Endas, Fidal e Sport e Salute è stato il momento di “Il Più Veloce della Città“, storica manifestazione giunta alla 40esima edizione.

Grande successo per il Premio Fotografico Nicali Iren che ha ricevuto ben 367 foto generando oltre 20 mila interazioni sui social. Premiati i 20 autori delle foto più votate il 17 aprile scorso presso il nuovo Auditorium Iren.

Lanciate le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno in Regione Liguria, nell’anno in cui è stata Regione Europea dello Sport. Sono stati oltre 130.200 i voti che hanno decretato i vincitori, celebrati il 15 maggio scorso ai Magazzini del Cotone nell’ambito del 26esimo Galà delle Stelle, trasmesso integralmente su Primocanale. Ospite d’onore Valentina Vezzali, icòna dello sport italiano, pluricampionessa olimpica e mondiale.

Dal 22 al 24 maggio Stelle nello Sport ha organizzato, al fianco di Porto Antico, la 21esima Festa dello Sport che ha ancora una volta coinvolto uno straordinario numero di giovani e di famiglie, alla presenza di leggende sportive come Stefania Belmondo e Andrea Lucchetta.

Tra i 140.000 partecipanti sono stati coinvolti 2.000 studenti che hanno partecipato all’Olimpiade delle Scuole. Tante le “stelle” in campo: dalle farfalle della ginnastica ritmica al campione di moto freestyle Vanni Oddera.

Infine, sono stati ben 70 i Campioni che sono scesi in campo per l’Asta benefica delle Stelle a favore della Gigi Ghirotti. Alla Fondazione presieduta dal prof. Henriquet è stata dedicata anche la “storica” Lotteria delle Stelle coinvolgendo tante associazioni sportive con un bellissimo abbraccio nell’ormai tradizionale festa al Lido di Genova con il Prof. Henriquet.

Dedicati ai protagonisti dello sport ligure tutti i nostri sforzi e canali per la massima promozione: la trasmissione settimanale su Primocanale, il sito LiguriaSport.com, la Newsletter dello Sport ligure, i canali social di Stelle nello Sport che hanno quest’anno messo il turbo superando il milione di visualizzazioni.