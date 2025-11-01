Cronaca

Armato di katana a Halloween: panico in centro, ma non era un costume: 20enne denunciato

di Annissa Defilippi
Una serata di festa e travestimenti per Halloween si è trasformata in un momento di panico nel cuore del centro storico. Poco prima delle 23, un giovane è stato segnalato mentre girava tra la folla di ragazzi mascherati brandendo una grossa spada, scatenando l'allarme tra i passanti

Il fermo e la denuncia per porto abusivo di arma

Gli agenti della polizia, intervenuti con prontezza, hanno bloccato il sospetto in via delle Scurrerie. Si tratta di un ventenne di origine tunisina, trovato in possesso di una katana – la tradizionale spada giapponese – e di uno spray urticante nascosto addosso. L'uomo non ha opposto resistenza durante il fermo. Il giovane è stato immediatamente denunciato dal reparto prevenzione crimine per porto abusivo di arma. 

