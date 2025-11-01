Allerta gialla a Genova: attivato il piano di Protezione Civile. Ecco cosa fare

Le indicazioni del Centro operativo comunale

Il Centro Operativo Comunale (COC) si è riunito nel pomeriggio e, in seguito alla dichiarazione di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico emessa dalla Regione Liguria, ha attivato tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale .

L’allerta è in vigore dalle ore 9:00 alle ore 17:59 di domenica 2 novembre 2025 su tutto il territorio del Comune di Genova. Durante questo periodo, i cittadini sono tenuti a rispettare i comportamenti di autoprotezione per ridurre i rischi legati a possibili allagamenti, esondazioni e frane.

Cosa fare all’emanazione dell’allerta

Proteggere i locali a rischio : chiudere con paratie o sacchi di sabbia porte di cantine, garage, seminterrati e locali al piano strada.

Spostare i veicoli : portare auto e moto in zone alte, lontane da aree soggette ad allagamenti.

Preparare l’essenziale : tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica.