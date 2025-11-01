Allerta gialla a Genova: attivato il piano di Protezione Civile. Ecco cosa fare

Il Centro Operativo Comunale (COC) si è riunito nel pomeriggio e, in seguito alla dichiarazione di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico emessa dalla Regione Liguria, ha attivato tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.L’allerta è in vigore dalle ore 9:00 alle ore 17:59 di domenica 2 novembre 2025 su tutto il territorio del Comune di Genova. Durante questo periodo, i cittadini sono tenuti a rispettare i comportamenti di autoprotezione per ridurre i rischi legati a possibili allagamenti, esondazioni e frane.Cosa fare all’emanazione dell’allerta
- Proteggere i locali a rischio: chiudere con paratie o sacchi di sabbia porte di cantine, garage, seminterrati e locali al piano strada.
- Spostare i veicoli: portare auto e moto in zone alte, lontane da aree soggette ad allagamenti.
- Preparare l’essenziale: tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica.
- Informarsi continuamente: seguire gli aggiornamenti tramite radio, TV, siti ufficiali del Comune e della Protezione Civile.
- Evitare le zone a rischio: non transitare in sottopassi, strade lungo gli argini dei torrenti, ponti, passerelle o aree depresse della città.
- Non accedere a locali bassi: cantine, garage, seminterrati e piani strada sono off-limits fino alla fine dell’evento. In caso di necessità, salire ai piani superiori senza usare l’ascensore.
Per tutta la durata dell’allerta:
- I volontari di Protezione Civile e la Polizia Locale monitorano i principali corsi d’acqua cittadini.
- Chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti.
- Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.
