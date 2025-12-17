Studentessa travolta da un tir, aperto fascicolo per omicidio stradale. Continua la ricerca di testimoni

Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri a Savona, nel quale ha perso la vita Valentina Squillace, studentessa universitaria di 22 anni. Il caso è stato affidato al sostituto procuratore Chiara Venturi che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in cui ha iscritto il conducente del mezzo pesante, un atto dovuto per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La Procura non ha disposto alcuna autopsia, ma ha posto il mezzo pesante sotto sequestro.
Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore travolta da un tir
Indagini in corso sulla dinamica, rimangono dei dubbi
L'appello della polizia locale
La polizia locale di Savona, che ha chiuso temporaneamente il tratto di strada per i rilievi, sta lavorando intensamente per chiarire l'esatta dinamica. Al momento, si sta verificando se la 22enne stesse attraversando regolarmente sulle strisce e se fattori come la pioggia battente abbiano influito sulla visibilità. È già stata ascoltata una testimone oculare, ma gli investigatori ritengono cruciali ulteriori contributi per una ricostruzione completa. Appello ai testimoni: la polizia locale invita chiunque abbia assistito al sinistro o disponga di informazioni utili a contattare il numero 019811818.
