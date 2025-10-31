Cronaca

Giovane investito da un'auto, in elicottero all'ospedale. È grave

All'arrivo del medico, il 25enne è stato stabilizzato e affidato, per il trasporto, all'elicottero Grifo per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
36 secondi di lettura
di Aurora Bottino

È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Martino di Genova il giovane di 25 anni investito questa mattina da un'auto a Bordighera. Il ragazzo stava attraversando l'Aurelia all'altezza del supermercato Doro quando è stato travolto dal mezzo, un impatto fortissimo che lo ha fatto finire sul parabrezza. È successo qualche minuto dopo le otto.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e l'ambulanza: all'arrivo del medico, il 25enne è stato stabilizzato e affidato, per il trasporto, all'elicottero Grifo per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente.

