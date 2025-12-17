Meteo in Liguria, nuvole e pioggia: continua il maltempo

-

MERCOLEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

GIOVEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla Riviera centrale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI