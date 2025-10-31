Incendio in una casa a Ceranesi, due bambini a rischio intossicazione all'ospedale

Sono due i bambini trasportati all'ospedale dopo l'incendio scoppiato intorno alle 22 nella loro abitazione a Canonero,nel Comune di Ceranesi.

I soccorsi

Ancora non è chiara la causa del rogo, che ha creato un denso fumo nero che nel giro di poco ha invaso l'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con automedica e due ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Ceranesi e i carabinieri.

I piccoli, uno di 12 anni e uno ancora più piccolo, sono stati trasportati in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Per loro accertamenti vista l'esposizione al fumo prodotto dall'incendio.

