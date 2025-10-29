Cronaca

Blitz al Da Vinci, tre i reati contestati al maggiorenne

Una decina i minori identificati e segnalati alla procura del tribunale per i minorenni
Sono tre i reati che la Procura di Genova contesta al maggiorenne denunciato dagli investigatori della Digos per il blitz di sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci dove era in corso l'occupazione da parte degli studenti. La pm Valentina Grosso ha aperto un fascicolo per violenza privata, danneggiamento aggravato e invasione di terreni o edifici. 

Al momento non viene presa in considerazione la matrice politica del gesto.

Sarebbero invece una decina i minori identificati e segnalati alla procura del tribunale per i minorenni. Al vaglio degli investigatori c'è anche l'eventuale collegamento con altri assalti accaduti nelle scorse settimane. Il primo al Calvino di Sestri Ponente e l'altro all'istituto Nautico. Nella prima scuola un gruppo di una ventina di ragazzi avrebbe provato a entrare dentro l'edificio per tre giorni, cosa che non è stata possibile grazie all'intervento di alcuni genitori e studenti universitari.

