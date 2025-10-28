Cronaca

Cronaca

Continuano le ricerche del fungaiolo di 90 anni scomparso

Dell'uomo si sono perse le tracce nella giornata di domenica
35 secondi di lettura
di Au. B.

Sono ricominciate le ricerche dell'anziano disperso in val Bormida, in provincia di Savona, di cui si sono perse le tracce domenica pomeriggio. L'uomo, di 90 anni, si era allontanato da casa per un giro nel bosco a Ferrania alla ricerca probabilmente di funghi. 

Continuano le ricerche con droni e unità cinofile 

Nella giornata di oggi le squadre dei vigili del fuoco, del Soccorso Alpino, dei volontari della Protezione civile continuano a battere la zona boschiva alla ricerca dell'anziano. A supporto delle quadre di terra, anche il reparto droni e le unità cinofile.

