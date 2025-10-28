Fumo nel centro trasfusionale del San Martino, trasferite le attività del reparto

È stato un corto circuito del sistema elettrico a creare un denso fumo nero che nella serata di lunedì ha invaso il Centro Trasfusionale dell'ospedale San Martino di Genova. È successo intorno alle 22.

Sul posto i vigili del fuoco, la squadra anti incendio dell'ospedale e due ambulanze

Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche perché in quel punto del centro non sono presenti degenze: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, la squadra anti incendio del Policlinico e due ambulanze del 118.

Questa mattina le trasfusioni programmate sono state spostate in un altro locale

La Direzione Sanitaria del Policlinico fa sapere che l'attività prevista in loco questa mattina, ossia le trasfusioni programmate, sono state trasferite temporaneamente in un altro locale del Monoblocco.

